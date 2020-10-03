الرئيس الإيراني يؤكد عدم السماح بالسفر للعراق لحضور أربعينية الحسين

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عدم السماح للإيرانيين بالسفر إلى العراق لحضور أربعينية الحسين مشددا على منع المسيرات بالداخل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق لوزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، وأن أعلن عن عدم تسيير رحلات إلى العراق لنقل الزوار بهدف المشاركة بزيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن السماح بدخول 1500 شخص فقط من كل بلد إلى العراق للمشاركة بزيارة الأربعين.

وتأتي الاحتفالات بذكرى "أربعينية الحسين" في اليوم العشرون من شهر صفر الهجري، والذي يوافق مرور 40 يوما على مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء.

ويحتفل الشيعة حول العالم بإحياء ذكرى الإمام الحسين.

وشارك نحو 3.5 مليون زائر إيراني في مراسم الأربعين في العام الماضي، بحسب السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي الذي أشار إلى العلاقات الطيبة التي تربط إيران والعراق.