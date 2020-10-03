مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بمدينة صناعية بوسط إيران

أعلن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، عن انفجار في مدينة رازي الصناعية بوسط إيران، مما أدى إلى مقتل عدد من العمال.

ووفقا لوكالة "مهر"، قال عباس عبيدي، في إشارة إلى الانفجار، إنه تم الإبلاغ عن الحادث لمركز الطوارئ بمحافظة أصفهان الساعة 11:45.

وذكر أنه تم إرسال رمز طوارئ إلى مكان الحادث، مضيفا أن تفاصيل الحادث لم تعرف بعد.

وصرح مدير عام إدارة الأزمات بمقر محافظة أصفهان بأن الحادث وقع بسبب إهمال أحد العمال أثناء اللحام بخزان الزيت التابع للمصنع.

وأضاف: "في هذا الحادث توفي عامل كان يعمل في اللحام جراء الانفجار والحريق".

وأكد أنه تم إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة من خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء للمساعدة في الحادث ، مضيفًا: "حاليًا تم محاصرة الحريق وجار إخماده".

يتبع...