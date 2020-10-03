13 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان

وقال عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم الولاية، عبر تويتر، إن "ما لا يقل عن 13 قتيلا سقطوا وجرح أكثر من 30 في انفجار سيارة قرب مجمع حاكم الولاية بحي غني خيل".
Video shows the aftermath of a car bomb explosion in Ghanikhil district, Nangarhar province.— TOLOnews (@TOLOnews) October 3, 2020
Local officials said that over 14 people were killed in the explosion. pic.twitter.com/fGTprUOq1R
ونقلت قناة "طلوع" عن المتحدث قوله إن القوات الأمنية نقتل بعض المسلحين الذين حاولوا الدخول لمكتب الحاكم.
كما أفادت نقلا عن عضو المجلس المحلي للولاية، عبيد الله شنواريك، أن 8 من القتلى على الأقل هم من المدنيين.
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