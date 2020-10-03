مصدر يكشف أن ترامب يعاني من الحمى بسبب كورونا

أفادت وكالة "سي إن إن" الأمريكية أن مصدرا مطلعا أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من الحمى منذ صباح اليوم ولكن أعراضها خفيفة.

ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه مطلع أن أعراض الحمى التي يعاني منها ترامب لا تزال متوافقة مع وصف البيت الأبيض السابق للأعراض بـ"الخفيفة" جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم يوم أمس الجمعة تحديثا بشأن حالته الصحية هو وزوجته، ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بيانا صادرا عن طبيب ترامب، شون كونلي، بعد الحصول على موافقته الشخصية، والذي يعلن فيه أن الرئيس الأمريكي "لا يزال مرهقا ولكن معنوياته جيدة"، ويتلقى العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار كونلي إلى أن الرئيس يعالج بجرعة من علاج تجريبي طوره مختبر "ريجينيرون"، بالإضافة إلى الأجسام المضادة والزنك وفيتامين "د" وفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين.