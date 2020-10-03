إثيوبيا: قواتنا الجوية في وضع جيد لحماية سيادة البلاد

تسعى إثيوبيا جاهدة لتصبح قوة جوية كبيرة في أفريقيا، خلال السنوات العشر القادمة، من خلال تحديث قوتها وتطوير الطيران، وذلك بحسب ما قال قائد القوات الجوية الإثيوبية الميجر جنرال يلما ميرداسا.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه سيتم توفير تدريب من 9 مستويات والمزيد من التدريب أثناء العمل بالإضافة إلى دورات المراسلة في الأكاديمية.

وأوضح اللواء يلما أن القوات الجوية تعمل على أن تصبح واحدة من أفضل القوات الجوية الأفريقية، من خلال البناء على الخبرات السابقة وتزويد القوى العاملة لديها تقنيا.

وأشار إلى أن "القوات الجوية الإثيوبية هي الآن من بين الأفضل في إفريقيا وهي في وضع جيد لحماية سيادة البلاد".

قال اللواء يلما إنه تم إجراء تغييرات على المناهج الدراسية والتدريب والتجنيد في أكاديمية القوات الجوية ، مضيفًا أنه "يمكنني القول إنه أعيد تأسيسها من جديد".

كما قال القائد إنه تم عمل الكثير لوضع أفضل معايير الدخول إلى الأكاديمية من أجل تخريج محترفين مؤهلين.

وأشار اللواء يلما إلى أن الاستعدادات قد اكتملت الآن لبدء التدريب من تسعة مستويات، والمزيد من التدريب أثناء العمل، والتدريب الفني يبداء من المستوى السابع في الأكاديمية.

واشار القائد العسكري أن القوات الجوية تعمل بالتعاون مع الجامعات، بما في ذلك جامعة أداما للعلوم والتكنولوجيا وأديس أبابا وجامعات الدفاع في مجال التكنولوجيا.

وبحسب اللواء يلما، فإن القوات الجوية توفر التدريب للدول الأفريقية وتقوم حاليا بتدريب 15 فردا من دولة أفريقية.