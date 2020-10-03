المفوضية الأوروبية تشيد بلاجئة نجحت بتحقيق حلمها في أوروبا

أشادت رئيسة ​المفوضية الأوروبية،​ ​أورسولا فون دير لاين​، أمام ​البرلمان الأوروبي​، باللاجئة السورية سعاد الشلح، التي قدمت إلى ​أوروبا​ منذ 3 سنوات، وتفوقت بالثانوية العامة في ​أيرلندا​.

ونقل موقع المفوضية الأوروبية تصريحات أورسولا التي قالت: "أفكر في اللاجئة السورية سعاد الشلح التي قدمت لأوروبا، وهي تحلم بأن تصبح طبيبة، وفي غضون ثلاث سنوات حصلت على منحة لدراسة الطب".

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية "من خلال ميثاقنا الجديد بشأن ​الهجرة​ واللجوء، نريد أن نمنح الأشخاص الذين لديهم الحق في البقاء ولبناء مستقبل أفضل في أوروبا، وهم لديهم مستقبل يبنونه، ولدينا دور حيوي نلعبه".

وحققت الشابة السورية اللاجئة سعاد الشلح (18 عاما) حلمها بدراسة الطب في أيرلندا من خلال منحة قدمتها لها الكلية الملكية للجراحين، وذلك بعد ثلاث سنوات من وصولها أيرلندا، وتفوقها في شهادة الثانوية العامة، الأمر الذي جعلها محط اهتمام المفوضية الأوروبية التي نشرت قصة نجاحها عبر حسابها على ​فيسبوك​.

وذكرت سعاد، أنها في بداية قدومها لأيرلندا كان كل شيء غريبا بالنسبة لها، ولكن تعرفت على الكثير من الناس الذين جعلوها تشعر بأن ​ايرلندا​ وطنها، وأصبح لديها الكثير من الأصدقاء في المدرسة والكلية.