أرمينيا: أذربيجان شنت هجوما واسعا وتدور الآن معارك عنيفة

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، أن أذربيجان شنت هجوما واسعا، حيث تدور الآن معارك عنيفة بين الجانبين على عدة جبهات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان عبر "فيسبوك"، "نجح جيش الدفاع في إقليم قره باغ في صد هجوم العدو الواسع النطاق الذي بدأ اليوم".

وأضافت "شنت قواتنا هجوما مضادا في اتجاه واحد، بينما تجري الأن معارك دفاعية عنيفة على جبهات أخرى".

ونشرت ستيبانيان فيديو للمعارك الدائرة وعلقت عليها قائلة، "هزيمة مركبات العدو المدرعة وتراجع وحداته".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.