إيران: لا نقبل إطلاقا بأي هجوم على أراضينا في نزاع أرمينيا وأذربيجان

حذرت طهران من تعرض أراضيها لهجمات خلال النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بأراضي جمهورية ناغورني قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، مشددة على احترام سيادة أذربيجان.

طهران- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حول بعض الهجمات التي وقعت على أراضي جمهورية إيران الإسلامية خلال النزاعات الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا، "التحركات والاشتباكات عند مناطقنا الحدودية خطيرة ونقوم برصدها بشكل حساس للغاية".

وأضاف أنه "بينما تراقب إيران هذه الاشتباكات، تعلن أن أي هجوم على أراضيها من قبل أي من الأطراف المعنية في المنطقة غير مقبول على الإطلاق، ونحذر جميع الأطراف لتوخي الحيطة والحذر اللازمين في هذا الصدد".

وتابع "نجدد التأكيد على ضرورة احترام وحدة أراضي جمهورية أذربيجان، وعدم الاعتداء على المدنيين، ووقف الأعمال العدائية، وبدء محادثات جادة في الوقت المناسب، وطهران على استعداد للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف".