سفينة حربية كندية تبحر قرب تايوان في ظل تصاعد التوتر مع الصين

قالت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم السبت، إن سفينة حربية كندية أبحرت في مضيق تايوان، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري بين تايبه وبكين.

وكثفت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، أنشطتها العسكرية حول الجزيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية بما شمل إرسال مقاتلات لعبور خط فاصل غير رسمي في منتصف مضيق تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة الحربية الكندية أبحرت إلى مضيق تايوان انطلاقا من بحر الصين الجنوبي وإنها تتحرك شمالا بعد أن عبرت المضيق. وفقا لـ "رويترز".

وأضافت أن القوات المسلحة التايوانية راقبت السفينة لدى عبورها المضيق مشيرة إلى أن الموقف كان طبيعيا. ولم تفصح الوزارة عن مزيد من التفاصيل.

وتوترت العلاقات بين الصين وكندا منذ اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في كندا أواخر عام 2018. واعتقلت الصين فيما بعد كنديين واتهمتهما بالتجسس.