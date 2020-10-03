جونسون: أثق في أن ترامب سيتعافى من كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه ليس لديه شك في أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتعافى على نحو جيد بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 ونُقل لمستشفى عسكري.

وأضاف جونسون، لوسائل إعلام بريطانية، "لا شك لدي في أنه سيتعافى.. سيتعافى على نحو جيد".

وتابع قائلا "إنه شخصية مقاومة بطبيعتها بشكل واضح وأنا على ثقة بأنه سيتخطى ذلك على نحو جيد للغاية".

كان ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، أن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وأنهما سيخضعان للحجر الصحي".

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في بيان، أن الرئيس سوف نقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري "لبضعة أيام" كإجراء احترازي.

وقالت ماكيناني "الرئيس ترامب في حالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم".