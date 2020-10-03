الرئيس الصيني يتمنى لترامب وقرينته الشفاء من فيروس كورونا

تمنى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الشفاء العاجل لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، من وباء "كوفيد-19".

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع التلفزيون الرسمي الصيني "سي جي تي إن"، إن "الرئيس شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، يوم السبت، تمنيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الشفاء السريع والتعافي من مرض كوفيد-19".

وكان ترامب قد أعلن، صباح الجمعة، أن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في بيان أمس، أن الرئيس سوف ينقل إلى مستشفى "وولتر ريد" العسكري "لبضعة أيام" كإجراء احترازي.

وقالت ماكيناني إن "الرئيس ترامب في حالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم".

وأشارت إلى أنه، وبدافع الحذر الشديد، وبناء على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة القادمة.