"الأمر جدي".. مصدر يكشف أن ترامب مرهق ويعاني من صعوبة في التنفس

نقلت وسائل إعلامية عن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه حالة الرئيس بأنه: "متعب للغاية ومرهق ويعاني من صعوبة في التنفس".

وذكرت شبكة "الميادين" أن أحد مستشاري ترامب أفاد لوكالة "سي إن إن" أن:

"هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة الرئيس"، مضيفاً أن "الأمر جديّ".

وقالت القناة إنه "من النادر للغاية مكوث رئيس أمريكي في المستشفى بالنظر إلى توفر مرافق وإمكانيات طبية واسعة في البيت الأبيض"، تعليقا منها على نقل الرئيس الأميركي إلى مشفى "ووالتر ريد" العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا.

ووصف المستشار نفسه ترامب بأنه "متعب للغاية ومرهق ويعاني من صعوبة في التنفس".

وقال مصدر مطلع على الوضع، إن مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".