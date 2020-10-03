رغم حروبهما الكلامية... أوباما يعلق على إصابة ترامب بكورونا بشكل غير متوقع

علق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس "كورونا" المستجد.

وكتب أوباما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يتمنى وزوجته ميشيل حصول ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب وجميع المصابين بالفيروس في جميع أنحاء البلاد على الرعاية التي يحتاجون إليها وأن يكونوا في طريقهم إلى الشفاء العاجل".

Obviously, we’re in the midst of a big political battle right now, and while there’s a lot at stake, let’s remember that we’re all Americans. We’re all human beings. And we want everyone to be healthy, no matter our party. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020

ورغم الحروب الكلامية الدائرة بين ترامب وأوباما، وترشح نائب الأخير، جو بايدن في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، فقد أكد الرئيس الأمريكي السابق لمتابعيه أنهم "في خضم معركة سياسية كبيرة الآن، وبينما هناك الكثير على المحك، لنتذكر أننا جميعا أمريكيون. كلنا بشر. ونريد أن يتمتع الجميع بصحة جيدة، بغض النظر عن انتماءنا الحزبي".

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة جو بايدن.