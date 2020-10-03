"هربوا من دون إطلاق رصاصة"... أرمينيا تنشر قوائم بالقتلى والأسلحة الأذربيجانية.. صور

شارك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، ملفات على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تتحدث عن وقوع أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش الأذربيجاني.

ونشرت صفحات أرمينية بيانات تؤكد وقوع أعداد كبيرة من القتلى نتيجة الاشتباكات التي وقعت اليوم بين الجيشين الأرمني والأذربيجاني.

وشارك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية الملفات، والتي تظهر قائمة طويلة من أسماء القتلى، الذين يبلغ عددهم 243 قتيلا، بحسب البيانات المنشورة، على صفحة إعلامي أرمني، والتي شاركها المتحدث.

ونشر قيادي عسكري أرمني صورة على صفحته في "فيسبوك" تظهر قائمة بالأسلحة والذخيرة التي تمت مصادرتها من الكتيبة الثانية من احد الألوية التابعة للقوات الأذربيجانية.

وتظهر القائمة مصادرة 181 بندقية آلية، وقال العسكري الأرمني: "يؤكد الرجال (رجال الجيش الأرمني) أن القوات (الأذربيجانية) تركت المعدات وهربت من دون إطلاق رصاصة واحدة".

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، أن أذربيجان شنت هجوما واسعا، حيث تدور الآن معارك عنيفة بين الجانبين على عدة جبهات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان عبر "فيسبوك"، "نجح جيش الدفاع في إقليم قره باغ في صد هجوم العدو الواسع النطاق الذي بدأ اليوم".

وأضافت "شنت قواتنا هجوما مضادا في اتجاه واحد، بينما تجري الأن معارك دفاعية عنيفة على جبهات أخرى".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.