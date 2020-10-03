المخابرات الأرمنية تؤكد مشاركة مسلحين أتراك ومرتزقة في قاره باغ... فيديو

وأظهر المقطع المنشور على الصفحة التابعة لجهاز الأمن القومي الأرميني على يوتيوب تفاصيل المحادثات بين المسلحين الأتراك وتسجيلات المرتزقة القادمين من خارج البلاد للمشاركة بالحرب بين أرمينيا وأذربيجان".

وأصدر الجهاز بيانا قال فيه إن الفيديو هو دليل يشير إلى مكالمات بين الطيارين الأذربيجانيين والأتراك، بالإضافة إلى تسجيلات بوجود مرتزقة عرب".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.