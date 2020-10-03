إغلاق المدارس والمساجد في طهران مع تزايد أعداد المصابين بكوفيد-19

ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن السلطات في العاصمة الإيرانية أن المدارس والمكتبات والمساجد وغيرها من المؤسسات العامة في طهران أُغلقت، اليوم السبت، ولمدة أسبوع في إطار إجراءات لاحتواء تفش سريع في حالات الإصابة بكوفيد-19.

تأتي خطة الإغلاق، والتي ستشمل أيضا الجامعات والمعاهد الدينية والمتاحف والمسارح وصالات اللياقة البدنية والمقاهي ومحال قص الشعر بالعاصمة الإيرانية، بعد أن دعا علي رضا زالي، رئيس فريق العمل المكلف بمكافحة الفيروس في طهران، إلى الإغلاق للمساعدة في السيطرة على الوباء.

وحذر زالي، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الحكومي، من أنه إذا استمر انتشار الوباء بالمعدل الحالي في طهران فستكون هناك زيادة في الحالات تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أمثال وسيرتفع معدل الوفيات بين 1.5 و3 في المئة.

وسيستمر الإغلاق، الذي سيسري أيضا على الاحتفالات الاجتماعية الثقافية والمؤتمرات، حتى يوم الجمعة التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، إن عدد وفيات كورونا في إيران ارتفع 179 اليوم السبت إلى 26746. وأضافت أن عدد حالات الإصابة زاد 3523 ليصل الإجمالي إلى 468119.