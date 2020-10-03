الشرطة الألمانية تكشف حقيقة العبوة المريبة في قطار قرب كولونيا

كشفت السلطات الألمانية أن العبوة المريبة التي تم العثور عليها داخل قطار بالقرب من مدينة كولونيا بغرب البلاد خلال الليل لم تكن ناسفة ولم تكن تشكل خطرا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكر بيان أن مختصين فحصوا عبوة التي كانت تحتوى على مسامير ومسحوق أسود بعد أن اكتشفها عامل نظافة في صندوق من الورق المقوى مخبأ في مقصورة بالقطار.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق أن العبوة قنبلة محلية الصنع كان يمكن أن تسبب إصابات خطيرة.

وساعدت الكلاب المدربة التابعة للشرطة الاتحادية الخبراء بالعثور على مكان العبوة وقام أفراد من القوات الخاصة بفحص الصندوق بالأشعة .

وقال محققون إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القنبلة هجوما إرهابيا فاشلا أو محاولة للتهديد والابتزاز.

واحتفلت ألمانيا اليوم السبت بذكرى مرور 30 عاما على إعادة توحيدها.