محملة بـ 234 ألف برميل.. دخول ناقلة وقود إيرانية ثالثة المياه الفنزويلية

دخلت ناقلة وقود إيرانية، اليوم السبت، إلى المياه الفنزويلية حاملة معها كميات كبيرة من الوقود للمساعدة في حل مشكلة نقص المحروقات التي تعاني منها الأخيرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، استطاعت ناقلة الوقود الإيرانية "فاكسون" الدخول إلى المياه الإقليمية التابعة لفنزويلا محملة بحوالي 234 ألف برميل الوقود.

ونقلت الوكالة عن بيانات "رفينيتيف أيكون" التي أشارت إلى الناقة كانت بحوالي الساعة السابعة صباحا من اليوم السبت في التوقيت المحلي (لفنزويلا) شمالي ولاية سوكري شمال شرق فنزويلا.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن السفينة الإيرانية الثانية "فورتشين" قد رست بالفعل في ميناء "أمواي" بغرب فنزويلا أمس الجمعة.

بينما رست الناقلة "فورست" في ميناء "الباليتو" بوسط فنزويلا يوم الثلاثاء الماضي، تكون إيران قد استطاعت إرسال ثلاث ناقلات وقود إلى فنزويلا.

وتقدم الحكومة الإيرانية الدعم للحكومة الفنزويلية التي تعاني من نقص كبير بالوقود والمحروقات، وكانت أمريكا قد صادرت أكثر من مليون برميل وقود كانت في طريقها إلى فنزويلا في شهر يوليو / تموز الماضي، بهدف عرقة التجارة بين البلدين بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.