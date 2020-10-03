رئيس موظفي البيت الأبيض: ترامب بحالة جيدة للغاية

قال رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "بحالة جيدة للغاية"، وأن الأطباء سعداء بمؤشراته الحيوية، وذلك بعد نقله للمستشفى عقب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال ميدوز في تصريحات لوكالة "رويترز": "الرئيس بحالة جيد للغاية، إنه في حالة جيدة ويطلب وثائق لكي يراجعها، الأطباء سعداء جدا بعلاماته الحيوية".

وأضاف ميدوز أنه التقى ترامب في مناسبات عديدة اليوم السبت لكي يناقش معه عدة قضايا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يشعر بتحسن بفضل الأطباء، وذلك بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية الأمريكية تقوم بعمل مدهش في مكافحة الوباء.

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "بفضل ما يقوم به الأطباء وأفراد الأطقم الطبية أشعر بتحسن"، مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل مدهش وحققوا تقدما كبيرا خلال الأشهر الستة الماضية في محاربة وباء كورونا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي، وذلك بعد نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تعليق جلساته حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد إصابة 3 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".