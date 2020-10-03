قبل شهر من الانتخابات... بايدن يوجه رسالة للأمريكيين

قال السيناتور جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، إنه على كل أمريكي أن يقوم بدوره من أجل أمريكا بغض النظر عن انتمائه للجمهوريين أو للديمقراطيين.

وكتب على "توتير"، اليوم السبت: "يجب أن يتحلى كل منا بمشاعر الوطنية وأن يؤدي دوره في حماية أمريكا من وباء كورونا"، مضيفا: "لا يجب أن يقتصر تفكيرك على حماية نفسك فقط وإنما يجب أن تفكر في الآخرين".

Be a patriot. Do your part.



Wearing a mask will protect you. But it will also protect those around you — your mom, your dad, your son, your daughter, your neighbor, your co-worker.



Don’t just do it for yourself. Do it for the people you love. — Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020

وكتب، في تدوينة أخرى: "بقي شهرا على الانتخابات الرئاسية لنفعل ذلك".

وتابع: "هذا وقت العمل الجماعي، يجب أن ينظر كل منا إلى الآخر"، مضيفا: "سيصبح كل شيء ممكنا إذا وضعنا أيدينا في أيدي بعضنا البعض".

ويعد بايدن، الديمقراطي، أبرز خصوم الرئيس الحالي دونالد ترامب (الجمهوري)، ومن المقرر أن يتواجه الرجلان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

It's time we come together.



It's time we see each other as fellow Americans, who don't just live in red states and blue states, but who live in — and love — the United States of America.



That's who we are — and there is nothing we cannot do if we do it together. — Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020

ويخوض الرجلان حربا كلامية على "تويتر" وفي وسائل الإعلام، إضافة إلى المناظرات الرئاسية التي كان أولها يوم 29 أغسطس/ آب الماضي.

ويهاجم بايدن، دونالد ترامب باستمرار متهما إيه بالفشل في التعامل مع العديد من الأزمة أبرزها أزمة كورونا، بينما يقول ترامب إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله بايدن في 40 عاما.

One month until Election Day. Let’s do this, America. — Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 2 أكتوبر/ تشرين الثاني، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وقال إن "التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "بدأت أنا ميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا"، بينما أكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اليوم السبت، أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي، وذلك بعد نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تعليق جلساته حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد إصابة 3 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".