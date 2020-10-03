أوباما وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما بالدعوة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

احتفل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وزوجته، ميشيل أوباما، بعيد زواجهما الـ28 بطريقة مختلفة، وهي بالدعوة للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، شارك أوباما صورة له مع زوجته ميشيل، وكتب معها: "رغم كل الأحداث الجارية، أردت أن أتوقف لحظة لأقول ذكرى سنوية سعيدة لحب حياتي، إن كل يوم مع ميشيل أوباما يجعلني زوجا أفضل وأبا أفضل وإنسانا أفضل".

وتابع: "في هذا العام، وبينما نقدر جميع تمنياتكم الطيبة لنا، فإن ما نتمناه حقا هو أن يتواصل كل منكم مع شخص واحد في حياته قد لا يصوت. ساعدوه في التسجيل. ساعدوه في وضع خطة للإدلاء بصوته"، ثم أرفق رابطا إلكترونيا لموقع بشأن التصويت في الانتخابات.

واختتم باراك أوباما رسالته قائلا لزوجته: "عيد زواج سعيد يا ميشيل، أحبك".

أما ميشيل أوباما، فوجهت هي الأخرى رسالة عبر "فيسبوك" لزوجها باراك أوباما بمناسبة عيد زواجهما وللشعب الأمريكي، وقالت فيها: "28 عاما مع هذا الرجل، أحب باراك أوباما لابتسامته وشخصيته وحنانه، ممتنة للغاية لوجوده كشريك في كل شيء واجهناه في الحياة، وفي هذا العام لدينا طلب لكم، اختاروا شخصا واحدا في حياتكم قد لا يصوت وتأكدوا من قيامه بذلك، أخبرنا عن ذلك في التعليقات! هذه هي أفضل رسالة بمناسبة الذكرى السنوية. أحبك يا باراك".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.