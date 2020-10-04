معهد روبرت كوخ: 2279 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 2279 إ إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت البيانات أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9529، وليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 299 ألفا و237 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.