اعتقال 38 شخصا في مظاهرات تل أبيب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ليلة الأحد، 38 شخصا في مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "سبوتنيك" :"في مظاهرات ليلة الأحد، اعتقلت الشرطة 38 شخصا متورطين بسبب الإخلال بالنظام العام في مدينة تل أبيب".

من جانبه كشف مكتب رئيس بلدية تل أبيب عن إصابة رئيس البلدية، رون خولداي، بجروح طفيفة خلال المظاهرات.

واندلعت احتجاجات حاشدة في مختلف مدن إسرائيل على الرغم من الاغلاق العام وفرض القيود الجديدة على المظاهرات ضد سياسات الحكومة ونتنياهو.

وطالب المحتجون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالاستقالة بسبب أسلوب معالجته أزمة فيروس كورونا ومزاعم الفساد التي ينفيها.