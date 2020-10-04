انهيار جسر في فرنسا بسبب الأمطار الغزيرة...فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، فيديو يظهر انهار جسر للسيارات نتيجة للأمطار الغزيرة في جبال الألب ماريتيم بفرنسا.

وتُظهر اللقطات بوضوح كيف انهار الجسر أمام أعين المارة تحت تأثير تيار قوي من النهر.

Crazy video of Storm Alex causing havoc here in Alpes-Maritimes (Saint-Martin-Vésubie, north of Nice). Winds of 79 knots! Recorded by Lionel Lecourtier. #TempeteAlex pic.twitter.com/abdSr8q2Ku — Benjamin Ramm (@BenjaminRamm) October 2, 2020

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد تم إغلاق مراكز تسوق كبيرة في المنطقة، وأجريت تعديلات على تشغيل المطارات ومحطات السكك الحديدية، وألغيت الدراسة في المدارس والمعاهد.

وفقًا للبيانات الأولية، من المتوقع أن تتدهور الأحوال الجوية في جنوب فرنسا في المستقبل القريب، ولا سيما زيادة هطول الأمطار.