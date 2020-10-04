تركيا تدين قصف أرمينيا لمدينة غنجة الأذربيجانية وتتهمها بانتهاك القانون الدولي

دانت تركيا "القصف الأرميني" على مدينة غنجة الأذربيجانية، متهمة يريفان بانتهاك القانون الدولي وجميع المبادئ الإنسانية وعلى رأسها اتفاقية جنيف.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأحد: "ندين هجوم أرمينيا على مدينة غنجه"، مضيفة "هجوم أرمينيا على مدينة غنجه يظهر عدم التزامها بالقانون الدولي".

وأضافت أن :"أرمينيا تعتدي على المناطق السكانية إلى جانب المناطق التي تحتلها منتهكة جميع المبادئ الانسانية على رأسها اتفاقية جنيف".

وتابعت: "هجمات أرمينيا على المناطق السكنية يظهر عجزها واستعدادها لارتكاب جرائم انسانية من أجل مواصلة احتلالها غير الشرعي".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ