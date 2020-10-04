عاصفة "غاما" تضرب المكسيك...فيديو

يشار إلى أن الكارثة سُجلت على بعد 25 كيلومترا من مدينة تولوم. تصل سرعة الرياح القصوى داخل العاصفة إلى 110 كم / ساعة.
بدورها، أرسلت الحكومة المكسيكية تحذيرًا طارئًا لسكان الساحل الشرقي لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، من مدينة بونتا ألين إلى كانكون، وفقًا لشبكة "سي إن إن".
#TormentaTropicalGamma presenta vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de hasta 140 km/h así luce la costa de #Cancún pic.twitter.com/z4HnVyaLfm
— Pablo Vázquez (@pablovazquez_27) October 3, 2020
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