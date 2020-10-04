عاصفة "غاما" تضرب المكسيك...فيديو

قال المرصد الوطني الأمريكي للأعاصير، أمس السبت، إن العاصفة الاستوائية غاما وصلت إلى الساحل الشرقي للمكسيك.

يشار إلى أن الكارثة سُجلت على بعد 25 كيلومترا من مدينة تولوم. تصل سرعة الرياح القصوى داخل العاصفة إلى 110 كم / ساعة.

بدورها، أرسلت الحكومة المكسيكية تحذيرًا طارئًا لسكان الساحل الشرقي لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، من مدينة بونتا ألين إلى كانكون، وفقًا لشبكة "سي إن إن".