باكو تنفي ما ورد عن قصف لمنشآت عسكرية في غنجي وتتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين

قال مدير المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، العقيد واقيف دارغاياهلي، إن المعلومات التي نشرها الجانب الآخر في قره باغ، حول قصف مزعوم لمنشآت عسكرية في مدينة غنجي الأذربيجانية، هي تصريحات استفزازية وكاذبة.

باكو- سبوتنيك. وقال دارغاياهلي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد إن "المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول القصف المزعوم لمنشآت عسكرية في مدينة غنجي، هي استفزازية وكاذبة. حيث ونتيجة لنيران العدو، تضرر المدنيون والبنية التحتية المدنية والمباني التاريخية القديمة".

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في وقت لاحق أنه نتيجة لقصف الجانب الأرميني لمدينة غنجي، قتل شخص وأصيب أربعة بجروح.

كما أعلن رئيس ناغورني قره باغ، إنه أمر بوقف الضربة الصاروخية على المنشأة العسكرية في غنجي حتى لا تقع إصابات بين المدنيين.

وقال المتحدث باسم رئيس قره باغ، فغرام بوغوسيان، في وقت سابق، من اليوم الأحد إنه ردا على قصف ستيباناكيرت، جرى تدمير مطار عسكري في مدينة غنجي الأذربيجانية.