إيران تعلن تدشين أول مركز لتكامل أنظمة الدفع الفضائي

دشنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، ضمن فعاليات خاصة، أول مركز لتكامل أنظمة الدفع الفضائي في البلاد بالتزامن مع فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، دشنت إيران مركز تكامل أنظمة الدفع الفضائي ومختبر أبو ريحان بيروني في معهد أبحاث أنظمة النقل الفضائي بحضور رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني حسين صميمي، ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية، مرتضى براري.

وقال رئيس معهد أبحاث الفضاء في تصريحات أدلى بها أثناء عملية التدشين، إن عالم اليوم "يحتاج تطوير التقنيات دائما إلى توفير تطوير وتحديث بنيته التحتية".

وكشف صميمي عن تطور كبير حدث لأنظمة الدفع الخاصة بالأقمار الصناعية وكذلك الكتل المدارية، معبرا عن ارتياحه لهذا التطور، باعتباره من أهم البنى التحتية الفضائية.

وأكد صميمي أن استراتيجية المهام الفضائية للبلاد والضغط لتطوير تكنولوجيا الأنظمة، كانت السبب الرئيسي لتجهيز هذا المركز في إيران.

واعتبر رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني أن توفير منصة مناسبة وآمنة لتكامل واختبار أنظمة الفضاء (التي تحتاج إلى اختبارات وظيفية وبيئية في ظروف خاصة) بأنه هدف رئيسي للقيام بذلك، كاشفا عن وجود حاجة إلى "معدات خاصة وبنية تحتية لإجراء اختبارات مختلفة" نظرا لطبيعة العمل الخاصة للمركز.

ونوه صميمي إلى أن المركز قد حصل على شهادة (17025ISO / IEC)، مبينا أن الحصول على هذه الشهادة "يوضح التميز المنهجي في تنفيذ مهام تطوير التكنولوجيا في مجال الدفع الفضائي وهو تطور مهم في هذا الاتجاه".