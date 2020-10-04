أبناء الأمير وليام يطرحون أسئلة حول الطبيعة…وما سر "سمكة القرس"؟.. فيديو

ظهر أبناء الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، في مقطع مصور نادر، أمس السبت، ليتساءلوا عن ماهية الحياة والطبيعة والحيوانات.

ونشر الحساب الرسمي لدوق كمبريدج، الأمير وليام، مساء أمس السبت، تغريدة جديدة، طرح خلالها أبناؤه على عالم الطبيعة البريطاني، السير ديفيد أتنبروه، أسئلة عن الانقراض والعناكب، وكذلك عن حيوانه المفضل.

Sir David Attenborough, we've got some questions for you...🌍🕷️🐒 pic.twitter.com/MTQ68WnOrt — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 3, 2020

فقد وجه الأمير جورج، البالغ من العمر سبعة أعوام، والثالث في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وشقيقته شارلوت (خمسة أعوام)، وشقيقه لويس (عامان)، أسئلة لأتنبروه، البالغ من العمر 94 عاما، حول الطبيعة في لقطات سُجلت في قصر كنزنغتون الشهر الماضي.

وتساءل جورج عن الحيوان الذي يعتقد أتنبروه أنه على وشك الانقراض، فيما كشفت شارلوت عن حبها للعناكب، وسألته، هل تحب العناكب أنت أيضا، وسأله لويس، عن أي الحيوانات يحب.

وتم التقاط صور لعالم الطبيعة البريطاني، السير ديفيد أتنبروه، الشهر الماضي في حدائق قصر كنزنجتون، بعدما انضم لأسرة الأمير وليام لمشاهدة عرض في الهواء الطلق لفيلمه "ديفيد أتنبروه: حياة على كوكبنا"، وقتها أهدى أتنبروه الأمير جورج حفرية سن سمكة قرش.