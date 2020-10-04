وكالة تنشر مخططا لإصابات حدثت ضمن إحدى فعاليات البيت الأبيض... صور

أحدث إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الأمريكية حول عدد الأشخاص الذين من المرجح أن يكونوا قد تعرضوا لعدوى الفيروس بسبب الأنشطة الكثيرة التي حدثت مؤخرا في أروقة البيت الأبيض.

وحاز الحدث الأخير الذي أقيم في البيت الأبيض على تركيز واهتمام كبير ومن وسائل الإعلام، والذي أعلن من خلاله الرئيس الأمريكي ترشيح آمي كوني باريت لرئاسة المحكة العليا في البلاد.

وأظهرت لقطات وثقت الحدث، وجود عدد قليل من الحضور قد التزم بالإجراءات ووضع الأقنعة الطبية، مع عدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي (على مسافة 2 متر).

وبحسب "بي بي سي" فقد شوهد لحظات لتبادل العناق والتحية والمصافحة باليد، ما يزيد الكثير من المخاوف.

ونشرت الوكالة مخططا يظهر توزع المصابين أثناء الحدث الذي نظمه البيت الأبيض حيث وضع أرقاما على المسؤولين الأمريكيين الذين تم تأكيد إصابتهم، والذين كانوا من ضمن الحضور في ذلك اليوم.

ورغم عدم معرفة موعد إصابتهم بشكل دقيق أو موعد تلقيهم للفيروس، والذي تستغرق فتره حضانته مدة أسبوع تقريبا في الجسم قبل ظهور الأعراض، إلا أنه تم تأكيد إصابة 7 منهم (من غير الرئيس وزوجته).

ومن الحاضرين الذين تم تأكيد إصابتهم، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وكيليان كونواي التي استقالت من منصبها ككبيرة مستشاري الرئيس ترامب، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية يوتا مايك لي، وتوم تيليس سيناتور ولاية كارولينا الشمالية، والقس جون جينكينز، بالإضافة إلى أحد الصحفيين الذين حضر الحدث والذي لم يعلن البيت الأبيض عن اسمه.

Seven people who attended last weekend's Rose Garden event at the White House are now confirmed to have coronavirushttps://t.co/FplV61oOEl pic.twitter.com/JGGTyfXP4R — BBC News (World) (@BBCWorld) October 3, 2020

وحضر الحدث العشرات من المشرعين والزوار بالإضافة إلى موظفي البيت الأبيض، حيث يمكن رصد المصابين يجلسون في الصفوف الأمامية الأولى، وبين المدعوين، ما يثير الكثير من المخاوف، حول باقي الفعاليات التي شارك فيها الرئيس الأمريكي.

وكانت مجلة "لايف ساينس" العلمية المتخصصة، قد اعتبرت في دراسة نشرتها، الجمعة، أن الجهات المعنية تعمل على تتبع الأشخاص الذين خالطهم المصابون بفيروس كورونا المستجد، بهدف احتواء الإصابات ومنع انتشارها.

ولكن عندما يكون الشخص المصاب هو رئيس الولايات المتحدة، يمكن أن تصبح هذه القائمة كبيرة جدًا، وسرعة انتشار العدوى كبيرا جدا، وتتبع المخاطين "كابوسا" حقيقيا، بحسب المجلة.

ونوهت المجلة إلى أن الرئيس الأمريكي قد حضر مؤخرا حوالي 15 حدثا أو فعالية في ولايات أمريكية مختلفة، تبدأ من المناظرة الرئاسية لعام 2020 إلى جمع التبرعات والتجمعات على مدار الأيام العديدة الماضية.

واعتبرت المجلة أنه في هذه الأثناء "كان الفيروس يتكاثر بصمت" في جسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.