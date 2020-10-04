المعسكر الرافض للاستقلال في كاليدونيا الجديدة يفوز بالاستفتاء وماكرون ممتن لمن اختار فرنسا

باريس- سبوتنيك. وقال ماكرون، في كلمة متلفزة من قصر الإليزيه، اليوم الأحد، "استقبل هذه النتائج بشعور كبير بالامتنان".
وأضاف: "سكان كاليدونيا الجديدة أكدوا على رغبتهم في البقاء مع فرنسا؛ إنها علامة ثقة في الجمهورية. في نفس الوقت أنا استمع لصوت الذين يريدون الاستقلال".
France (New Caledonia),— Oceania Elects (@OceaniaElects) October 4, 2020
Independence Referendum preliminary final results:
No: 53.3% (-3.1)
Yes: 46.7% (+3.1)
+/- vs. 2018 independence referendum
Turnout: 85.6% (+4.6)#NewCaledonia pic.twitter.com/IuzJokx900
وبحسب بيان صادر عن الوزارة المسؤولة عن الأراضي الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار، فقد فاز المعسكر الرافض للاستقلال عن فرنسا بنسبة 53.26% بعد فرز جميع صناديق الاقتراع مما يعني تراجعًا مقارنة مع الاستفتاء الأخير الذي جرى قبل عامين، والذي حصل فيه المعسكر الرافض للاستقلال حينها على نسبة 56.7%.
ومن المتوقع أن يجرى استفتاء آخر بعد عامين للتصويت على الاستقلال أو البقاء ضمن فرنسا.
وبلغت نسبة المشاركة مستوى قياسي حيث بلغت 85.64% من أصل أكثر من 180000 ناخب تمت دعوتهم لصناديق الاقتراع.
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