المعسكر الرافض للاستقلال في كاليدونيا الجديدة يفوز بالاستفتاء وماكرون ممتن لمن اختار فرنسا

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سروره البالغ لفوز المعسكر الرافض للاستقلال عن فرنسا في كاليدونيا الجديدة (مجموعة جزر تابعة لفرنسا في جنوب غرب المحيط الهادئ) بعد استفتاء شعبي شهد نسبة مشاركة عالية.

باريس- سبوتنيك. وقال ماكرون، في كلمة متلفزة من قصر الإليزيه، اليوم الأحد، "استقبل هذه النتائج بشعور كبير بالامتنان".

وأضاف: "سكان كاليدونيا الجديدة أكدوا على رغبتهم في البقاء مع فرنسا؛ إنها علامة ثقة في الجمهورية. في نفس الوقت أنا استمع لصوت الذين يريدون الاستقلال".

France (New Caledonia),



Independence Referendum preliminary final results:



No: 53.3% (-3.1)

Yes: 46.7% (+3.1)



+/- vs. 2018 independence referendum



Turnout: 85.6% (+4.6)#NewCaledonia pic.twitter.com/IuzJokx900 — Oceania Elects (@OceaniaElects) October 4, 2020

​وبحسب بيان صادر عن الوزارة المسؤولة عن الأراضي الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار، فقد فاز المعسكر الرافض للاستقلال عن فرنسا بنسبة 53.26% بعد فرز جميع صناديق الاقتراع مما يعني تراجعًا مقارنة مع الاستفتاء الأخير الذي جرى قبل عامين، والذي حصل فيه المعسكر الرافض للاستقلال حينها على نسبة 56.7%.

ومن المتوقع أن يجرى استفتاء آخر بعد عامين للتصويت على الاستقلال أو البقاء ضمن فرنسا.

وبلغت نسبة المشاركة مستوى قياسي حيث بلغت 85.64% من أصل أكثر من 180000 ناخب تمت دعوتهم لصناديق الاقتراع.