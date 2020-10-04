علييف: حل النزاع مع أرمينيا يجب أن يمر عبر الحوار ولكن يجب أن يكون لذلك أساس

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن حل النزاع مع أرمينيا يجب أن يمر عبر الحوار، ولكن مع وجود أسس للمفاوضات.

موسكو- سبوتنيك. وقال علييف، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد: "نحن نتفق مع وجهة النظر هذه على أن المشكلة مع أرمينيا يجب حلها من خلال الحوار، ولكن يجب أن يكون هناك أساس لذلك. يجب أن يعلن رئيس الوزراء الأرميني الالتزام بالاتفاقيات السابقة، والتي بموجبها تم الاعتراف بأراضي ناغورني قرة باغ كأراضي أذربيجانية محتلة".

وأشار إلى أنه من أجل أن توقف باكو عملياتها العسكرية، فإنه يجب الحصول على اعتذار من رئيس الوزراء الأرميني، الذي "وصف الأراضي الأذربيجانية المحتلة، بالأرمينية".

وقال الرئيس الآذربيجاني إلهام علييف، في وقت سابق، إن "جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد" هي أرض أذربيجانية وأنه لن يتم التفريط فيها.

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "هذه أرضنا وسنضحي لاستعادتها ولن نفرط فيها".

وقال في تدوينة أخرى: "لن ننتظر 30 عاما أخرى. يجب أن يتم حل الصراع الآن".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.