الفريق الطبي لترامب يكشف تفاصيل حالته الصحية في ثالث أيام إصابته بكورونا

قال الفريق الطبي المعالج، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه عانى منذ تشخيص إصابته بفيروس كورونا من هبوط مستوى الأكسجين في الدم، مرتين، لكنه الآن يواصل التحسن.

وأوضح الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، أن ترامب تعرض لحمى شديدة صباح يوم الجمعة مع انخفاض مستوى تشبع الأكسجين في الدم، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف الأطباء المعالجون لترامب، أنه ظل دون حمى منذ ذلك الوقت وأن مؤشراته الحيوية استقرت، لافتين إلى أنهم يوصون في هذه المرحلة من مرض الرئيس الأمريكي، بالحصول على الأكسجين الإضافي.

يتبع...