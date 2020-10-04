ظريف: ترامب خان مصالح الشعب الأمريكي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد انسحابه من الاتفاق النووي لم ينتهك مصالح هذا الاتفاق فحسب، وإنما خان مصالح شعبه أيضا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن ظريف أن ترامب وبعد مرور 3 أعوام ونصف على رئاسته لم يبق أي اتفاقية دولية هامة، دون أن ينسحب منها من غير مبرر، بما في ذلك انسحابه من معاهدة باريس للمياه والمناخ، ومن منظمة اليونسكو واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن أسلوب التعاون مع الشركات الأمريكية وفق الاتفاق النووي، كان سيتم أولا عبر شراء بلاده 88 طائرة من طراز بويينغ، وثانيا من خلال الشركات غير الأمريكية التي لديها صلاحية قانونية لتمثيل الشركات الأمريكية في إيران.

ولفت ظريف إلى أن اتفاقية شراء إيران 88 طائرة من شركة بويينغ في المرحلة الأولى ومن ثم تقديم طلبات أخرى لتصل إلى 200 طائرة، كان على وشك التنفيذ، قبل أن يلغي ترامب هذا العقد عبر انسحابه من الاتفاق النووي، وإعادة حظر شراء الطائرات على إيران، مما تسبب في بطالة العديد من العاملين لدى شركة بويينغ أيضا، ما يعني أن الرئيس الأمريكي خان مصالح شعبه بانسحابه من هذا الاتفاق.