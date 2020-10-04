تسجيل
17:29 GMT04 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إنقاذ لاجئين على بعد 60 ميلا من سواحل ليبيا، 18 فبراير/ شباط 2018

    بتشريع جديد... بريطانيا تعالج "خللا كبيرا" في نظام اللجوء

    © AP Photo / Olmo Calvo
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103029/25/1030292578_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_e8e899c7bc83b8af6b04c52eb4f74e18.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010041046728249-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D9%84%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1------/

    أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الأحد، أنها سوف تتقدم بتشريع جديد يهدف إلى تشديد نظام اللجوء في البلد الأوروبي.

    وفي كلمة أمام مؤتمر حزب المحافظين الحاكم، الذي ينعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا، قالت باتيل:"نظام اللجوء لدينا به خلل كبير"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

    اللاجئين السوريين
    © Sputnik . Zahraa Hussein EL Amir
    رحلات وصول اللاجئين السوريين إلى بريطانيا تبدأ الأسبوع المقبل

    وأضافت الوزيرة البريطاينة :"سأقدم نظاما جديدا صارما وعادلا... سأقدم تشريعا للوفاء بهذا الالتزام العام المقبل".

    وكانت باتيل طالبت في أكثر من مرة بالنظر في إمكانية أن تحذو بريطانيا حذو دول أوروبية أخرى في التعاطي مع ملف طالبي اللجوء لصد زحف عدد كبير من المهاجرين.

    وتصف وزيرة الداخلية البريطانية، هذا التشريع بأنه أكبر إصلاح لنظام التعاطي مع طلبات اللجوء في المملكة منذ عقود.

    ويتردد أن حزب المحافظين الحاكم عكف خلال الفترة الأخيرة على دراسة خطط بغية "إصلاح نظام اللجوء" من بينها احتمال نقل اللاجئين غير الشرعيين لما يسمى بأقاليم ما وراء البحار وهي جزر خارج البر الرئيسي لكنها تابعة للتاج البريطاني، ودراسة طلباتهم من هناك.

    وكان جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين قال الأربعاء الماضي إن المملكة المتحدة تدرس استخدام مراكز خارج البر الرئيسي للتعامل مع طالبي اللجوء في إطار تغيير نظام الهجرة.

    ولدى سؤاله عن تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تضمن أن وزيرة الداخلية طلبت من المسؤولين النظر في استخدام جزيرة أسنسيون، على بعد 4000 ميل (6400 كيلومتر) في المحيط الأطلسي، لفحص طلبات طالبي اللجوء، قال سلاك إن الوزراء يبحثون عن مجموعة من الخيارات استعدادا لإجراء إصلاح شامل لعمليات الهجرة في المملكة المتحدة.

    وأضاف سلاك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "في إطار هذا العمل، نبحث ما تفعله مجموعة كاملة من الدول الأخرى للإعلان عن خطة للمملكة المتحدة. لدى المملكة المتحدة تاريخ طويل يبعث على الفخر في تقديم اللجوء لمن يحتاجون إلى الحماية" وسنواصل القيام بذلك.

    وذكر أن الوزراء بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية من يحتاجون إلى المساعدة إلى جانب منع إساءة استخدام النظام وردع مهربي البشر.

    انظر أيضا:

    حارس أمن لحركة طالبان يحصل على اللجوء في بريطانيا
    على طريقة رهف القنون... سعوديتان تهربان إلى بريطانيا وتطلبان اللجوء (فيديو)
    قصة مأساوية... تعرضت للاغتصاب وزوجها فقأ عينها وبريطانيا وفرنسا تماطلان في منحها اللجوء
    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, اللجوء, وزيرة الداخلية البريطانية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممصمة نورا بوريلي (يمين) مع طالباتها من معهد مارانغوني لتصميم الأزياء وأصدقائها أزياء في إطار أسبوع الموضة لمجموعة ربيع/ خريف 2021 في ميلانو، إيطاليا 27 سبتمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    المكواة أيضا لديها أذنين
    المكواة أيضا لديها أذنان
    خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    خطوات أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك