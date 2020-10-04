إيران: إلغاء الرحلات الجوية إلى تركيا 

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، مساء اليوم الأحد، إلغاء جميع الرحلات التابعة لشركات الطيران المحلية والتركية، المتجهة من إيران إلى تركيا حتى إشعار آخر.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن الشركة الوطنية أكدت في بيان لها، أنه بعد أيام قليلة من اسئناف الرحلات الجوية للشركات الإيرانية إلى تركيا، يتم من جديد الإعلان عن توقف هذه الرحلات.

وعزا بيان الشركة الوطنية الإيرانية أسباب هذا القرار إلى الإجراءات والتعليمات الوقائية لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي السياق نفسه، فرضت إيران إغلاقا جزئيا لمدة أسبوع في العاصمة طهران، التي تشهد زيادة ملحوظة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" القاتل.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، تسجيل 3653 إصابة جديد بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعني الإصابة الجديدة، معدل أسبوعي يفوق الـ3000 إصابة، وليتجاوز بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 471772 حالة، بما في ذلك 4154 مريضا في حالة حرجة.

من جانبه، أعلن عمدة العاصمة طهران، في بيان أمس السبت، أن إجراءات الإغلاق ستطبق اعتبارا من السبت حتى يوم الجمعة القادمة. ويشمل الإغلاق الجامعات والمراكز التربوية والمساجد وصالات السينما والمتاحف وقاعات الزفاف وصالونات التجميل وصالات التدريب الرياضي والمقاهي وحدائق الحيوانات وأحواض السباحة، وإيقاف صلوات الجمعة أو أي مؤتمرات ثقافية أو اجتماعية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم أمس السبت، عن إجراءات جديدة وفرض عقوبات على الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية، وذلك للحد من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالمرض، إثر انتشار الموجة الثالثة للفيروس في البلاد.

واستأنفت إيران الأنشطة الاقتصادية ورفعت القيود على الحركة في 11 نيسان/أبريل من العام الجاري، بعموم المحافظات باستثناء طهران، التي بدأت التخفيف بعد المحافظات بأسبوع، إلا أنها واصلت منع إحياء مراسم الأفراح والعزاء حتى إشعار آخر على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد عبرها.