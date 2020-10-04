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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إلقائه كلمة للشعب الأمريكي بعد أن ثبتت إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

    "أين ذهب ومن التقى"... تقرير يكشف خط سير ترامب قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا

    © REUTERS / DONALD TRUMP via TWITTER
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    عقب ثبوت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، تم التأكد من إصابة العديد من الأشخاص المقربين منه في إدارته أو حملته الانتخابية.

    ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط من لحظة إصابة الشخص حتى تبدأ الأعراض في الظهور ويمكن أن تكون أطول، لذلك تنصح منظمة الصحة العالمية بفترة عزل مدتها 14 يوما.

    وبحسب هيئة "بي بي سي"، جاءت تحركات ترامب خلال الأيام السابقة لإصابته، وقائمة الأشخاص الذين التقاهم قبل اكتشاف إصابته بالمرض، كما يلي..

    السبت 26 سبتمبر/أيلول

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بديه أثناء توجهه إلى مروحية مارين وان للتوجه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بعد أن ثبتت إصابته بمرض فيروس كورونا
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    البيت الأبيض يكشف عن حالة ترامب الصحية
    أمام نحو 200 شخص في حديقة البيت الأبيض، أعلن الرئيس ترامب عن اختياره القاضية إيمي كوني باريت، لتكون رئيسة المحكمة العليا.

    سبعة أشخاص على الأقل ممن حضروا الحفل أصيبوا بالوباء، بينهم السيدة الأولى ميلانيا ترمب، وكيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض السابقة، والسيناتوران توم تيليس ومايك لي ورئيس جامعة نوتردام جون جينكينز، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، كما أصيبت مراسلة لم يتم ذكر اسمها.

    الأحد 27 سبتمبر

    مارس ترامب الغولف بناديه، وقاد حفل استقبال في البيت الأبيض لعائلات المحاربين القدامى في المساء.

    الاثنين 28 سبتمبر

    عقد ترامب مؤتمرا في حديقة البيت الأبيض، للحديث عن استراتيجية إدارته لاختبار فيروس كورونا، في حضور نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الصحة أليكس عازار، ووزير التعليم بيتسي ديفوس، والرئيس التنفيذي لمختبرات "أبوت"، روبرت فورد.

    وفي ذات اليوم، شاهد ترمب نموذجا لشاحنة صغيرة جديدة يجري بناؤها بمصنع في أوهايو في حديقة البيت الأبيض، بحضور ممثلين عن الشركة المنفذة وعضوي كونغرس.

    الثلاثاء 29 سبتمبر

    واجه الرئيس منافسه الانتخابي، جو بايدن، في أول مناظرة وجها لوجه، وسافر ترامب إلى هناك على متن طائرته الرئاسية إلى جانب زوجته وأطفاله البالغين والكثير من مساعديه على رأسهم مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض، وستيفن ميلر مستشاره السياسي، وروبرت سي أوبراين، مستشار الأمن القومي، وجيم جوردان عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو.

    الأربعاء 30 سبتمبر

    توجه ترامب إلى ولاية مينيسوتا برفقة مساعدته هوب هيكس، وتزامنت الزيارة مع بدء ظهور أعراض كورونا على مساعدة ترامب، وفي اليوم ذاته حضر الرئيس حفلا مغلقا لجمع التبرعات في منزل خاص في مينيابوليس، ثم عاد للمطار ليخاطب آلافا من أنصاره.

    الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بديه أثناء توجهه إلى مروحية مارين وان للتوجه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بعد أن ثبتت إصابته بمرض فيروس كورونا
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    كبير موظفي البيت الأبيض يكشف تفاصيل "التدهور السريع" لحالة ترامب الصحية
    سافر الرئيس ترامب إلى منتجع الغولف في نيوجيرسي من أجل جمع تبرعات خاصة.

    الجمعة 2 أكتوبر

    أعلن الرئيس الأمريكي إصابته بفيروس كورونا، هو وزوجته، وأنهما سيبدآن الحجر الصحي.

    في الأيام اللاحقة تأكدت إصابة أعداد من فريق ترمب في البيت الأبيض وحملته الانتخابية بالفيروس، أبرزهم كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض السابقة، وبيل ستيبين مدير حملته الانتخابية، والسيناتوران توم تيليس ومايك لي، ورئيس جامعة نوتردام جون جينكينز.

    وشملت قائمة الأسماء الذين تأكدت إصابتهم عقب إصابة ترامب، كل من رونا مكدانيل رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، ورون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، وكريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي السابق.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الولايات المتحدة, ترامب
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