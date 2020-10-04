اليونان تمدد تصريح دخول للمواطنين الروس لأسبوع واحد

مددت اليونان تصريح الدخول لما يصل إلى 500 روسي حتى 12 تشرين الأول / أكتوبر، بشرط وجود حجز فندق وشهادة اختبار PCR سلبي لفيروس كورونا .

ووفقا لوسائل إعلام يونانية، تنص الوثيقة على "تمديد العمل بالقرار الوزاري المشترك حتى تاريخ 12.10.2020 ويُسمح بدخول البلاد حصريًا عن طريق النقل الجوي عبر أثينا وتيسالونيكي وهيراكليون".

وأعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، أمس السبت، إنه تم اكتشاف 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، بما في ذلك 25 شخصا على الحدود الدولية.

وذكرت المنظمة، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الوباء ارتفع إلى 19613حالة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليونان، لذلك شددت السلطات، القيود والإجراءات الوقائية.