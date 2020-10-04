مجلة أمريكية: ترامب يخشى الموت وتساءل بشأن قدرته على تجاوز كورونا

يشك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قدرته على تجاوز أزمة إصابته فيروس كورونا المستجد، معربا للمقربين منه عن خوفه من الموت المحتمل.

وبحسب مجلة "فانيتي فيير" الأمريكية، قالت ثلاثة مصادر جمهورية مقربة من البيت الأبيض إن ترامب ظهر قلقا عقب اضطراره اللجوء لتنفس الأوكسجين الصناعي وارتفاع حرارة جسمه إلى نحو 39.5 درجة، كما عانى من خفقان القلب.

وذكرت المجلة أن ترامب تساءل علنا بشأن ما إذا كان سيتمكن من تجاوز الوباء، قائلا لمساعديه: "هل سأرحل مثل ستان تشيرا"، وهو صديقه رجل الأعمال الذي توفى جراء كورونا في أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت المصادر للمجلة أن ترامب دخل في جدال مع أطبائه حينما أخبروه بضرورة نقله إلى المستشفى، حيث قالوا له إما التوجه للمستشفى على قدميه، أو الذهاب لاحقا بواسطة كرسي متحرك أو نقالة عندما تتدهور حالته.

وأكدت المجلة أن حالة ترامب تحسنت أمس السبت، بناء على مصادر مطلعة، وأن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة.