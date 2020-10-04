وزير الدفاع الإسرائيلي: تركيا تزعزع استقرار المنطقة

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي تركيا، اليوم الأحد، بزعزعة استقرار المنطقة، داعيا لممارسة ضغط دولي من أجل تغيير سلوك الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.

ووصف بيني غانتس في إفادة لمجموعة من الصحفيين من دول الخليج العربية على هامش مؤتمر بالفيديو نظمه المجلس العربي للتكامل الإقلمي: "تركيا وإيران بأنهما تقفان في طريق تعزيز السلام وتدعمان العدوان الإقليمي"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف غانتس إن "كل ذلك يدفع بعيدا عن الاستقرار"، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها تركيا في شمال سوريا وشرق البحر المتوسط إلى جانب التدخل في ليبيا والاتصالات مع مسلحي حركة حماس الفلسطينية.

وتابع: "بالتأكيد، قضية تركيا معقدة جدا، لأن تركيا جزء من حلف شمال الأطلسي".

وتتجنب إسرائيل لوم تركيا علنا، في ظل استمرار العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين رغم موقف حكومة أنقرة المؤيد للفلسطينيين لأكثر من عقد من الزمن.

يذكر أن كل من تركيا وإيران انتقدت اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 15 سبتمبر/ أيلول بين إسرائيل والإمارات والبحرين.