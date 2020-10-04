وكالة: بايدن وحملته استغلوا إصابة ترامب بكورونا

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنها تسعى للتركيز على تصدي البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد قبل الانتخابات.

وتمنى بايدن الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي ومنافسه في الانتخابات المقبلة، دونالد ترامب.

وبحسب وكالة "رويترز"، بايدن ومساعديه استغلوا إصابة ترامب للتركيز على رسالة ثابتة للحملة تقول إن بايدن سيدير أزمة الوباء أفضل من ترامب.

Photo of Mark Meadows rubbing his head during update on Trump's health goes viral https://t.co/ltlA5VBavE pic.twitter.com/tIbUwVv7kU — The Hill (@thehill) October 4, 2020

وقالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير الحملة، إن بايدن سيواصل التركيز على الأمر خلال الـ30 يوما الباقية من الحملة، باعتباره "الأكثر قدرة على إخراج البلاد من هذه الأزمة".

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في العالم، مع تسجيلها أكثر من 7 ملايين و606 آلاف إصابة، وأكثر من 214 ألف وفاة.