البيت الأبيض يحدد 200 شخص خالطوا ترامب قبل اكتشاف إصابته بكورونا

وقالت إدارة الصحة في الولاية في تغريدة: "زود البيت الأبيض المسؤولين في نيوجيرسي بأسماء 206 أفراد على الأقل حضروا المناسبات".
❗️UPDATE❗️DOH & @SomersetCntyNJ Dept. of Health have received information from the management of Trump Nat’l Golf Course in Bedminster, NJ & the White House.— NJDOH (@NJDeptofHealth) October 4, 2020
The White House supplied to NJ officials the names of at least 206 individuals who attended the events.
وأضافت أن المسؤولين يجرون أيضا مقابلات مع موظفين في منتجع ترامب للغولف في بيدمينستر ويقدمون توصيات صحية لهم.
وقالت الإدارة: "يجب على الحضور الذين يسعون للاختبار التفكير في الانتظار لمدة 5-7 أيام على الأقل من اللقاء. في حين أن الخطر منخفض، فإن الاختبار السلبي قبل ذلك الوقت لا يمكن أن يستبعد بشكل قاطع عدم تطور الإصابة بعد ذلك".
وتابعت: "يجب على أولئك الذين يشعرون بالقلق من أنهم كانوا على اتصال وثيق أن يضعوا أنفسهم قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما".
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