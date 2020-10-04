البيت الأبيض يحدد 200 شخص خالطوا ترامب قبل اكتشاف إصابته بكورونا

أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تلقيها قائمة بأسماء نحو 200 شخص من البيت الأبيض، تضم الأشخاص الذين حضروا مناسبات متعلقة بجولة جمع التبرعات التي قام بها الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي.

وقالت إدارة الصحة في الولاية في تغريدة: "زود البيت الأبيض المسؤولين في نيوجيرسي بأسماء 206 أفراد على الأقل حضروا المناسبات".

❗️UPDATE❗️DOH & @SomersetCntyNJ Dept. of Health have received information from the management of Trump Nat’l Golf Course in Bedminster, NJ & the White House.



The White House supplied to NJ officials the names of at least 206 individuals who attended the events. — NJDOH (@NJDeptofHealth) October 4, 2020

وأوضحت أنها تواصلت مع أولئك الأشخاص وأوصتهم بالمراقبة الذاتية للأعراض والحجر الصحي إذا كانوا على اتصال وثيق بالرئيس وموظفيه

وأضافت أن المسؤولين يجرون أيضا مقابلات مع موظفين في منتجع ترامب للغولف في بيدمينستر ويقدمون توصيات صحية لهم.

وقالت الإدارة: "يجب على الحضور الذين يسعون للاختبار التفكير في الانتظار لمدة 5-7 أيام على الأقل من اللقاء. في حين أن الخطر منخفض، فإن الاختبار السلبي قبل ذلك الوقت لا يمكن أن يستبعد بشكل قاطع عدم تطور الإصابة بعد ذلك".

وتابعت: "يجب على أولئك الذين يشعرون بالقلق من أنهم كانوا على اتصال وثيق أن يضعوا أنفسهم قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما".