في أول لقاء من نوعه... وزير الدفاع الإسرائيلي يجتمع بصحفيين ورموز خليجية

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، في أول لقاء يجمعه بصحفيين وممثلين للمجتمع المدني في منطقة الخليج بجهود ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي في مكافحة الإرهاب.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، إن غانتس أشاد بجهود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد في مكافحة الإرهاب والسعي لتحقيق السلام في المنطقة.

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي🇮🇱 بيني غانتس بجهود ولي العهد السعودي🇸🇦 محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي🇦🇪 محمد بن زايد في مكافحة الإرهاب والسعي لتحقيق السلام في المنطقة - خلال نقاش هو الأول من نوعه مع صحفيين من دول الخليج نظمه المجلس العربي للتكامل الإقليمي @thearabcouncil pic.twitter.com/czV8Ugqaym — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 4, 2020

وجاء ذلك خلال نقاش هو الأول من نوعه مع صحفيين ونخبة من رموز المجمتع المدني في دول الخليج نظمه المجلس العربي للتكامل الإقليمي، اليوم الأحد.

وقال غانتس، إن ابن سلمان وابن زايد لديهما "مسيرة في مكافحة الإرهاب ودعم السلام في المنطقة"، مضيفا أن "هذه الجلسة أمر مميز وبناء للغاية في ظل التحديات التي يواجهها العالم ونتشاركها سويا ممثلة في التطرف، وما يعانيه العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا".

وأكد أنه "يتطلع إلى زيارة كل دعاة السلام تقديرا لدورهم"، مضيفا: "ليس هناك كثير من الجنرالات الذين يؤيدون السلام مثلما أقوم بذلك أنا، دعونا نتذكر أن هناك ناس في الجانب الآخر".

وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه يرى أن السلام الراهن مع الإمارات والبحرين سيؤدي مع مضي الوقت، إلى التعاون المشترك وتطورات استراتيجية ايجابية للمنطقة ككل.