مادورو يعلن نيته الحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي رفقة ابنه وأخته

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يخطط للحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي رفقة ابنه وأخته.

وقال مادورو في خطاب بث عبر صفحته على موقع "تويتر"، إن "نجله نيكولاس إرنستو مادورو غويرا وشقيقته ماريا تيريزا مادورو سيشاركان في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي".

تم تسليم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى فنزويلا يوم الجمعة الماضي.

وأضاف مادورو:

"عندما يبدأ التطعيم الشامل، سأكون أول من يحصل على اللقاح".

ويخطط ألفي شخص للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي" في فنزويلا، وفقا لوزير الصحة الفنزويلي، كارلوس ألفارادو.

كان الرئيس الفنزويلي عبر عن امتنانه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تزويد بلاده باللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

#EnVivo 📹 | Presentación del balance de la lucha contra el Covid-19 y nuevas acciones en el marco de la llegada de la vacuna Sputnik V.https://t.co/890PnxS2V6 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 4, 2020

وقال مادورو على تويتر يوم السبت الماضي: "سبوتنيك V هنا! نحن أول دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية تشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح".

في وقت سابق من الشهر الماضي، أيد الرئيس الفنزويلي، فكرة نظيره الروسي، بعقد مؤتمر افتراضي للدول المهتمة بالتعاون في مجال إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. كما الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة هذه المسألة.



وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية للقاح فيها، وفي أميركا اللاتينية من المتوقع أن تجري التجارب كذلك في البرازيل والمكسيك.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.