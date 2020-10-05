يريفان: استمرار القصف الأذربيجاني المكثف على عاصمة قره باغ

أعلنت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الأذربيجانية تقصف بشكل مكثف مدينة ستيباناكيرت عاصمة جمهورية إقليم قره باغ.

وقالت الناطقة: "في الوقت الحالي، يوجه الخصم ضربات صاروخية على ستيباناكيرت بكثافة كبيرة".

وتم توجيه نحو 20 ضربة مدفعية أخرى إلى عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ - ستيباناكيرت، وفقًا لمراسل"نوفوستي".

ووقعت الانفجارات بالقرب من وسط المدينة ومن بينها قذائف أطلقت من راجمات الصواريخ.

وكانت قد نشرت ستيبانيان، في وقت سابق، شريط فيديو عن الضربات على عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ، ستيباناكيرت.

ودوت انفجارات مرة أخرى في ضواحي ستيباناكيرت، صباح اليوم الاثنين.