وزارة الدفاع الأذربيجانية تنشر لقطات لإطلاق صواريخ من أرمينيا باتجاه أراضيها... فيديو

أعلنت السلطات الأذربيجانية عن هجوم صاروخي من أراضي أرمينيا.

وجاء في الرسالة، المدعومة بالفيديو، أن الوسائل التقنية لأنظمة الرادار لقوات الدفاع الجوي الأذربيجانية سجلت إطلاق صاروخ على أذربيجان من مواقع إطلاق في مناطق جيرموك وغافان وبيرد في أرمينيا.

يشير التقرير إلى أنه تم قصف المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية المدنية.

ونفت وزارة الدفاع الأرمينية الأنباء عن القصف، وقالت إنه تم إطلاق النار من أراضي المناطق التي تعتبرها محتلة. وأشارت سلطات باكو إلى أن مثل هذه الخطوات تجبر القوات المسلحة لأذربيجان على اتخاذ إجراءات انتقامية.