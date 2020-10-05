اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات بيلاروس

أعلنت وزارة الداخلية في بيلاروس عن اعتقال 317 شخصًا في احتجاجات أمس الأحد، 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونشرت الوزارة في قناتها على تلغرام بيان جاء فيه: "تم اعتقال 317 مواطنا أمس لخرقهم قانون التظاهرات الجماهيرية".

كما قام ضباط إنفاذ القانون باستخدام مدافع مياه مثبتة على مركبات مدرعة لتفريق متظاهرين خرجوا للشوارع في العاصمة مينسك.

واحتشد الآلاف في مينسك لمطالبة السلطات بإطلاق سراح السجناء السياسيين فيما أصبحت الاحتجاجات معتادة للمعارضة المناهضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/ أغسطس، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، غير أن المعارضة في بيلاروس اعتبرتها غير نزيهة ونتائجها مزورة. وتعتبر المعارضة أن تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا في ليتوانيا هي الفائزة وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.