إيران تعلن عن مبادرة سلمية لحل النزاع في قره باغ بمتابعة دول الجوار

وأضاف "منذ اليوم الأول، أعلنت إيران لجميع الأطراف أنه لا يوجد حل عسكري لحل هذا الصراع المستمر منذ عقود، مع احترام السيادة الإقليمية لجمهورية أذربيجان، يجب وقف العمليات العسكرية في أقرب وقت ممكن، ولإجراء حوار سياسي وفي إطار زمني".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إيران مستعدة لبذل مساعيها الحميدة في هذا المجال، حيث أعدت مبادرة سيتم متابعتها مع طرفي النزاع أي أذربيجان وأرمينيا ودول المنطقة والجوار".

وأعرب خطيب زادة عن أمله في أن يؤدي الجانبان رسالتهما التاريخية في تجنب استمرار الحرب والعنف، ومراعاة الحقوق الأساسية في عدم الاعتداء على المدنيين، مع الانتباه إلى أن إيران لا يمكنها أن تتحمل الصراع على حدودها والعدوان على أراضيها.

وأضاف "هذه من بين الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران حتى لا تتعرض حدود البلاد للاعتداء عن غير قصد وغير متعمد، ونأمل أن نتمكن من إنهاء هذه الحرب في إطار المبادرة الإيرانية التي سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها".

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الأذربيجانية تقصف بشكل مكثف مدينة ستيباناكيرت عاصمة جمهورية إقليم قره باغ.