"خطأ تقني"... جونسون يقر بعدم تسجيل نحو 16 ألف إصابة بكورونا

أقر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بوقوع خطأ تقني أدى إلى عدم إحصاء نحو 16 ألفا من الحالات الإيجابية ضمن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام البريطانية، إن "بعض البيانات قد فقدت، مضيفا "كل ما أستطيع قوله هو أن هؤلاء الأشخاص يتم الاتصال بهم، والنقطة الرئيسية هي أن الجميع، سواء داخل تلك المجموعة أو خارجها، يجب أن يعزلوا أنفسهم".

وذكر جونسون إنه لا يعرف بالتحديد عدد الحالات الأخرى التي لم يتم رصدها بعد، إلا أنه أكد أن الحالات الجديدة التي عبر عنها الخطـأ التقني "تتسق" مع توقعات الحكومة.

وأوضح أن الارتفاع الحالي في عدد المصابين بكوفيد-19 قريب من توقعات الحكومة، لذا ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت إجراءات العزل العام في بعض المناطق قادرة على التغلب على الفيروس.

وأضاف جونسون، بعد تسجيل بريطانيا قفزة في عدد الإصابات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 22961 أمس الأحد، "إن عدد الإصابات التي نشهدها حاليا يتوافق إلى حد كبير مع ما كنا نتوقعه".

وقال "الشيء المهم هو أنه في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، سنرى بشكل أوضح ما إذا كانت بعض القيود التي وضعناها... ستبدأ في الحد من انتشار فيروس كورونا".