الخارجية التركية: أرمينيا ترتكب جريمة حرب ولا حل للأزمة إلا بانسحابها

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه من غير الممكن حل الأزمة في قره باغ دون انسحاب أرمينيا من الأراضي التي تحتلها.

وأضاف الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك في تركيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن أرمينيا تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وهذا يعتبر جريمة حرب، مطالبا "الجميع وفي مقدمتهم حلف الناتو، بدعوة أرمينيا إلى الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، يوم الجمعة، إن الجيش الأذربيجاني حرر مناطق عديدة من الاحتلال الأرمني، لافتا إلى أن هذا الكفاح سيستمر حتى تحرير ناغورني قره باغ من الاحتلال.

وأضاف: "اعتدت أرمينيا على الأراضي الأذربيجانية مجددا قبل حل مشكلة إقليم ناغورني قره باغ الذي احتلته عبر المجازر الدنيئة، ولكن هذه المرة واجهت نتيجة لم تكن تتوقعها".

وأشار إلى أن "أذربيجان أطلقت عملية كبيرة للدفاع عن أراضيها وتحرير إقليم ناغورني قره باغ"، مضيفا أن "الجيش الأذربيجاني الذي يحرز تقدماً قام بتحرير العديد من المناطق وهذا الكفاح سيتواصل حتى تحرير كامل إقليم قره باغ".

وأكد أردوغان أن "بلاده تقف بكل إمكانياتها إلى جانب أذربيجان الصديقة والشقيقة وستواصل وقوفها".

وقال إن "أي مكان يشكل تهديدا على تركيا يعتبر ساحة عمليات بالنسبة لنا".

وتابع: "على الذين يحاولون تهديد بلادنا من خلال إقامة بؤر إرهاب في سوريا، أن يرون إنه لم يعد لديهم فرص للنجاح".

وتصاعدت حدة التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية منذ عدة أيام، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.